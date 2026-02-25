“Há um reforço de segurança. Evitamos falar sobre cartéis de droga”, diz representante de comunidade portuguesa no México

Depois da operação que culminou na morte de "El Mencho", um barão da droga abatido numa operação militar em Jalisco, a situação pode aparentar ser mais calma. No entanto, as autoridades estão a reforçar a segurança nas principais cidades, contou à Renascença Francisco Leitão, representante da comunidade portuguesa no México. “Há um reforço de segurança, sem dúvida. Isso sente-se. É um facto que se vê mais segurança, em todos os aspetos”, adianta. Francisco Leitão acredita que estes cuidados são habituais e devem ser cumpridos em nome da população.

Procurado pelas autoridades mexicanas e norte-americanas nos últimos anos, a operação que matou "El Mencho", o chefe do cartel mais procurado do México, provocou onda de violência em vários estados mexicanos e pelo menos 70 mortos. Várias estradas foram também bloqueadas, vários carros e estruturas incendiadas, e registaram-se confrontos nas ruas.

“Há certas coisas que uma pessoa se habitua a não fazer, como viajar de noite. Não se recomenda conduzir à noite, nem muito tarde porque pode acontecer que fechem autoestradas à procura de alguém. Mas, o que aconteceu há dias, acho que ninguém podia prever”, acrescentou.

Francisco Leitão confia, por isso, que a situação vai normalizar nos próximos dias. “Penso que a Guadalajara (capital do estado de Jalisco) está mais normalizada, pelo que temos falado com pessoas de lá. As pessoas ficam num estado de alerta, mas depois a vida continua. Já nos habituámos a viver com esta realidade”, avança. Nos últimos dias, o México mobilizou 10 mil soldados na região oeste do seu território para conter a violência desencadeada pela morte do barão das drogas mais procurado do país, que já causou pelo menos 50 mortos, avançou o jornal mexicano "El Tiempo".

Apesar da operação ter gerado uma forte reação do crime organizado e colocado o país em estado de alerta, este é um assunto que se evita nos comentários do dia-a-dia. “Não são conversas muito comuns pelo simples facto de que não sabemos com quem estamos a falar, por exemplo. São temas que já estão, de alguma forma institucionalizados, no México. Infelizmente é a essa a realidade”, revelou.



