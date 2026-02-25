“Há um reforço de segurança. Evitamos falar sobre cartéis de droga”, diz representante de comunidade portuguesa no México

25 fev, 2026 - 20:21 • Marisa Gonçalves
Depois da operação que culminou na morte de "El Mencho", um barão da droga abatido numa operação militar em Jalisco, a situação pode aparentar ser mais calma. No entanto, as autoridades estão a reforçar a segurança nas principais cidades, contou à Renascença Francisco Leitão, representante da comunidade portuguesa no México.
“Há um reforço de segurança, sem dúvida. Isso sente-se. É um facto que se vê mais segurança, em todos os aspetos”, adianta.
Francisco Leitão acredita que estes cuidados são habituais e devem ser cumpridos em nome da população.
Procurado pelas autoridades mexicanas e norte-americanas nos últimos anos, a operação que matou "El Mencho", o chefe do cartel mais procurado do México, provocou onda de violência em vários estados mexicanos e pelo menos 70 mortos.
Várias estradas foram também bloqueadas, vários carros e estruturas incendiadas, e registaram-se confrontos nas ruas.
“Há certas coisas que uma pessoa se habitua a não fazer, como viajar de noite. Não se recomenda conduzir à noite, nem muito tarde porque pode acontecer que fechem autoestradas à procura de alguém. Mas, o que aconteceu há dias, acho que ninguém podia prever”, acrescentou.
Tráfico de droga
Francisco Leitão confia, por isso, que a situação vai normalizar nos próximos dias.
“Penso que a Guadalajara (capital do estado de Jalisco) está mais normalizada, pelo que temos falado com pessoas de lá. As pessoas ficam num estado de alerta, mas depois a vida continua. Já nos habituámos a viver com esta realidade”, avança.
Nos últimos dias, o México mobilizou 10 mil soldados na região oeste do seu território para conter a violência desencadeada pela morte do barão das drogas mais procurado do país, que já causou pelo menos 50 mortos, avançou o jornal mexicano "El Tiempo".
Apesar da operação ter gerado uma forte reação do crime organizado e colocado o país em estado de alerta, este é um assunto que se evita nos comentários do dia-a-dia.
“Não são conversas muito comuns pelo simples facto de que não sabemos com quem estamos a falar, por exemplo. São temas que já estão, de alguma forma institucionalizados, no México. Infelizmente é a essa a realidade”, revelou.
Por outro lado, Francisco Leitão entende que a morte do narcotraficante não surge dissociada da organização do Mundial de futebol de 2026.
"Atribuo tudo isto a um contexto mais amplo. Em junho, há o Mundial de futebol, que é um grande acontecimento. Estados Unidos, México e Canadá estão a tentar fazer uma contenção de problemas que podem acontecer no futuro. Eu associo isto a uma limpeza para que não aconteça nada durante o mundial, o que seria uma catástrofe”, declara.
Vários jogos internos já foram adiados e muitas embaixadas estrangeiras lançaram avisos aos cidadãos para episódios de violência em vários estados mexicanos.
No entanto, o governador de Jalisco, Pablo Lemus, veio garantir que Guadalajara, capital do estado, não vai perder o estatuto de sede do Mundial 2026 nem os dois jogos de qualificação (play-off intercontinental) que estão programados para o Estádio Akron, na sequência do clima de caos e violência que assola o país.
Já o Governo português está a aconselhar portugueses, turistas e residentes, a evitarem "deslocações desnecessárias" a seis estados mexicanos: Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima, Michoacán e Tamaulipas.
"O México mantém uma elevada incidência de criminalidade, pelo que é recomendável tomar as devidas precauções", refere o portal, que remete o reportar de dificuldades para o Gabinete de Emergência Consular, que encaminhará qualquer situação e que pode ser contactado através do email gec@mne.pt ou dos números +351 961 706 472 e +351 21 792 9714.
O representante confirmou ainda que não se registam relatos de incidentes na comunidade portuguesa.