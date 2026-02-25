Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 25 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Política Internacional

Islândia vai realizar referendo até 2027 para acelerar adesão à União Europeia

25 fev, 2026 - 20:15 • Catarina Magalhães

Primeira-ministra islandesa está a planear antecipar para o próximo mês de agosto um documento oficial com o objetivo de, eventualmente, aderir aos 27. Caso os cidadãos votem a favor, a Islândia poderá aderir à UE antes de qualquer outros país candidato.

A+ / A-

A Islândia vai preparar um referendo "nos próximos meses" para negociar a adesão à União Europeia (UE), avançou o jornal norte-americano "POLITICO".

A primeira-ministra islandesa, Kristrún Frostadóttin, afirmou nesta quarta-feira que ainda não há uma data para começar o documento e que o acordo do governo "terá lugar até, no máximo, 2027", segundo o jornal islandês "Morhunbladad".

Porém, o jornal americano revelou que há planos para antecipar a votação para o mês de agosto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Nos próximos meses vamos realizar um referendo sobre a abertura das negociações, as negociação de adesão, para que a Islândia possa eventualmente juntar-se à UE", afirmou a primeira-ministra do país numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, na Polónia.

Frostadóttin acredita que esta adesão possa "abrir uma oportunidade" para a Islândia e promover uma melhor integração do país na Europa.

O parlamento islandês vai anunciar a data da votação do refendo nas próximas semanas. Caso os cidadãos do país votem a favor, a Islândia poderá aderir à UE antes de qualquer outros país candidato.

As repetidas ameaças do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, de anexar a Gronelândia, situada entre a Islândia e os EUA, motivaram a reabertura desta questão para aderir aos 27.

No entanto, esta não é a primeira vez que o país se candidata para se juntar como Estado-membro.

Em julho de 2009, deu-se o primeiro pontapé para, no próximo ano, se iniciarem as primeiras discussões sobre o assunto. Em 2013, a Islândia suspendeu conversações e dois anos depois retirou a sua candidatura.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 25 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)