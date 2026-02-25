Islândia vai realizar referendo até 2027 para acelerar adesão à União Europeia

A Islândia vai preparar um referendo "nos próximos meses" para negociar a adesão à União Europeia (UE), avançou o jornal norte-americano "POLITICO".

A primeira-ministra islandesa, Kristrún Frostadóttin, afirmou nesta quarta-feira que ainda não há uma data para começar o documento e que o acordo do governo "terá lugar até, no máximo, 2027", segundo o jornal islandês "Morhunbladad".

Porém, o jornal americano revelou que há planos para antecipar a votação para o mês de agosto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Nos próximos meses vamos realizar um referendo sobre a abertura das negociações, as negociação de adesão, para que a Islândia possa eventualmente juntar-se à UE", afirmou a primeira-ministra do país numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, na Polónia.

Frostadóttin acredita que esta adesão possa "abrir uma oportunidade" para a Islândia e promover uma melhor integração do país na Europa.



O parlamento islandês vai anunciar a data da votação do refendo nas próximas semanas. Caso os cidadãos do país votem a favor, a Islândia poderá aderir à UE antes de qualquer outros país candidato.

As repetidas ameaças do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, de anexar a Gronelândia, situada entre a Islândia e os EUA, motivaram a reabertura desta questão para aderir aos 27.



No entanto, esta não é a primeira vez que o país se candidata para se juntar como Estado-membro.

Em julho de 2009, deu-se o primeiro pontapé para, no próximo ano, se iniciarem as primeiras discussões sobre o assunto. Em 2013, a Islândia suspendeu conversações e dois anos depois retirou a sua candidatura.