Médico pessoal do Rei Haroldo V viaja para avaliar o seu estado de saúde

25 fev, 2026 - 09:37 • Redação com agências

O príncipe herdeiro Haakon da Noruega consta como regente durante a sua recuperação.

O médico pessoal do Rei Haroldo, da Noruega, viaja, esta quarta-feira, até Tenerife para avaliar o estado de saúde do monarca e dar apoio à equipa de saúde local, anuncia a Casa Real da Noruega em comunicado.

A instituição hospitalar reitera que, após a sua visita, durante esta quarta-feira, haverá mais atualizações.

O príncipe herdeiro Haakon assume o papel de regente até, pelo menos, 6 de março, enquanto durar a convalescença.

O primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, desejou ao monarca, através das redes sociais, uma rápida recuperação.

O Rei Haroldo V da Noruega foi internado de urgência esta terça-feira devido a uma infeção e a desidratação, no Hospital Universitario Hospiten Sur, em Arona, Espanha.

O seu estado de sáude é apontado como estável.

O Rei da Noruega encontrava-se em Tenerife a passar férias com a rainha Sonja.

Haroldo V é o chefe de Estado da Noruega desde 1991.

