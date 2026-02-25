Parlamento francês aprova nova versão de diploma sobre eutanásia e suicídio assistido

A Assembleia Nacional de França aprovou esta quarta-feira uma proposta de lei (revista) que institui o direito à morte medicamente assistida (eutanásia) e ao suicídio assistido. O diploma segue agora para o Senado.

Os deputados analisaram cerca de duas mil emendas e aprovaram dois diplomas, após uma semana de debate: um polémico sobre o direito a morrer e outro consensual sobre cuidados paliativos.

O diploma relativo ao desenvolvimento de cuidados paliativos recebeu 491 votos favoráveis.

A proposta sobre morte medicamente assistida recebeu 299 a favor e 226 contra dos deputados franceses e segue agora para o Senado, que tinha rejeitado uma primeira versão.

De acordo com o jornal Le Monde, os deputados acertaram uma alteração à última hora, pouco antes da votação.

Acordaram restabelecer a auto-administração da substância letal como regra, ficando a administração por um médico ou enfermeiro como exceção - esta deverá ocorrer apenas se o doente não estiver “fisicamente em condições de o fazer”.

O conceito de sofrimento também foi alterado nesta nova fórmula da proposta de lei, acabando por cair o sofrimento psicológico isolado como uma das condições para requerer a morte medicamente assistida.

“O sofrimento psicológico isolado não pode, em caso algum, permitir beneficiar da ajuda a morrer”, refere a nova versão do diploma.