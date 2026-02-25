Ouvir
Brasil

Pelo menos 30 mortos após chuvas torrenciais em Minas Gerais

25 fev, 2026 - 01:02 • Catarina Magalhães

Deslizamento de terras e mortes por soterramento levaram o governo brasileiro a reconhecer a situação de calamidade pública em Juiz de Fora, no sudeste do Brasil. Chuvas fortes deixaram ainda centenas de famílias desalojadas.

Pelo menos 30 pessoas morreram e 39 pessoas continuam desaparecidas depois de fortes inundações na madrugada de terça-feira no município de Minas Gerais, noticiou o jornal brasileiro "g1".

Contabilizando as mortes, 24 pessoas morreram no município de Juiz de Fora e as seis restantes em Ubá, cidades a 110 quilómetros de distância uma da outra. Algumas destas vítimas morreram soterradas na lama provocada pela intensidade da chuva.

As chuvas fortes deixaram ainda mais de 600 famílias desalojadas, isto é, mais de três mil pessoas sem casa em Juiz de Fora, vítimas da enxurrada na região no sudeste do Brasil.

O temporal começou no final da tarde de segunda-feira neste município de relevo bastante acidentado, com muitos morros, vales e encostas.

Chuvas torrenciais no sudeste do Brasil provocam pelo menos 30 mortos. Foto: Andre Coelho/EPA
A pouco mais de 180 quilómetros dos bairros de Juiz de Fora, a cidade São João de Meriti perto do centro de Rio Janeiro também foi afetada pelas chuvas torrenciais que provocaram uma morte e pelo menos 600 pessoas desalojadas, explicou o jornal "O Globo".

Uma mulher de 85 anos morreu afogada após o muro da casa ceder e atingir a casa. Com dificuldades de locomoção, não conseguiu sair de casa para pedir socorro.

O Governo brasileiro já reconheceu a situação de calamidade pública em Juiz de Fora, acelerando os procedimentos de socorro e de ajuda humanitária.

As aulas também foram suspensas em todas as escolas daquele rede municipal, sendo que entre as vítimas da tragédia contam-se estudantes e até uma professora, indica o mesmo jornal.

Em reação, o Presidente brasileiro, Lula da Silva, apresentou as suas condolências numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

"Quero enviar meus profundos sentimentos às famílias que perderam seus lares e, o que é pior, os seus entes queridos", lamentou, acrescentando que as autoridades e proteção civil local vão agir "com a velocidade e a força que o momento exige.

Fevereiro é o mais chuvoso da história da cidade de Juiz de Fora, tendo sido registado, até ao momento, 584 milímetros de precipitações, mais de 242 por cento do esperado para este mês e muito superior aos 456,1 milímetros recorde registados em 1988.

A prefeitura decretou um luto de três dias.

No verão, várias regiões do Brasil são regularmente atingidas por períodos de chuva intensa, trovoadas e deslizamentos de terras.

