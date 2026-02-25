Ouvir
Ficheiros Epstein

Trump pode “desviar atenções” sobre alegado abuso com ações militares no exterior

25 fev, 2026 - 09:52 • André Rodrigues

Coordenador do Observatório de Risco Geopolítico da Porto Business School admite que a resposta à alegada ocultação de testemunho de uma mulher que diz ter sido abusada sexualmente na década de 80 pode acelerar repercussões na política externa. Irão pode ser o alvo: se não houver acordo quanto ao nuclear, "poderá ser necessária uma resposta decisiva a médio ou longo prazo".

Jorge Rodrigues, coordenador do Observatório de Risco Geopolítico da Porto Business School
Ouça as declarações de Jorge Rodrigues. Foto: Bonnie Cash/Pool/EPA

Donald Trump poderá querer “desviar atenções”, caso se sinta pressionado pelas alegações de que o Departamento de Justiça norte-americano terá retido ficheiros Epstein sobre supostos abusos do Presidente a uma menor na década de 1980.

“Não é a primeira vez que isso acontece, em nenhum país, mas em particular nos Estados Unidos”, lembra o coordenador do Observatório de Risco Geopolítico da Porto Business School.

“As ações externas acabam por ser destravadas por algum tema interno que precisa rapidamente de ser apagado… Donald Trump irá fazer uso disso se sentir essa necessidade”, acrescenta Jorge Rodrigues.

No entanto, este especialista diz ser crucial “provar que isso é verdade, porque tem havido uma névoa incrível sobre este processo lamentável” que deixa “muito fragilizada” a imagem de Donald Trump a nível político.

Departamento de Justiça terá retido ficheiros sobre alegados abusos de Trump

​Caso Epstein

Departamento de Justiça terá retido ficheiros sobre alegados abusos de Trump

De acordo com investigação da rádio pública NPR,

“Isso poderá conduzi-lo a um processo de destituição que dificilmente será concretizável durante o período deste mandato”, sublinha.

Na resposta, o coordenador do Observatório de Risco Geopolítico da Porto Business School admite que “a tendência será para hiperbolizar e para demonstrar força por outra forma, criando uma instabilidade ainda mais preocupante”.

Irão. Trump pode ter de agir “de uma forma que seja vista como decisiva”

Já sobre as referências de Trump ao regime iraniano, Jorge Rodrigues acredita que, “se não houver real evolução no processo de negociações sobre o nuclear, ele pode ser obrigado a agir”.

No discurso do Estado da União, na última madrugada, Trump disse preferir a via diplomática, mas que tal não será possível a menos que Teerão dê garantias expressas de que abdica do desenvolvimento de armamento não nuclear.

"Época de ouro". Trump vangloria-se de alcançar "recuperação histórica" para os EUA

estado da união

"Época de ouro". Trump vangloria-se de alcançar "recuperação histórica" para os EUA

O Presidente começou por destacar a sua política

“Só que, além do nuclear, há também a intenção – principalmente por pressão israelita – de colocar na mesa a questão dos mísseis balísticos, que o Irão considera essenciais para a sua própria defesa e soberania, e também da relação com os proxys, que acabam por ter impacto externo pelas ações estratégicas de Teerão”, assinala.

Caso essa ação ocorra, Jorge Rodrigues acredita que “pode não ser no imediato… mas, no médio-longo prazo, terá de agir de uma forma que seja vista como decisiva”.

Saiba Mais
