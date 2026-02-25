Zelensky anuncia próxima negociação trilateral de paz em março

Após conversar por chamada telefónica com o homólogo norte-americano, Donald Trump, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na quarta-feira que a próxima ronda de conversas trilaterais vai acontecer no próximo mês de março.

"Creio que as conversações trilaterais terão lugar no início de março", revelou Zelensky.

Washington, Kiev e Moscovo vão continuar as negociações para dar mais um passo, com o objetivo de pôr fim à guerra na Ucrânia que esta semana completou já quatro anos em conflito com a Rússia.

Nesta quinta-feira, o secretário do Conselho de Segurança e Nacional da Ucrânia, Rustem Umerov, e os negociadores norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner – representantes que também participaram na chamada de quarta feira – vão reunir-se em Genebra, na Suíça.

O objetivo desta reunião bilateral é discutir sobre uma possível reconstrução de pós-guerra do país, incluindo um "pacote de prosperidade".



O jornal norte-americano "Axios" revelou que, durante a chamada telefónica, Trump quer acabar com o conflito o quanto antes.

Já Zelensky disse acreditar que "esta é a única forma de resolver" o conflito de forma diplomática numa publicação na rede social X (antigo Twitter).