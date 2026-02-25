Zelensky anuncia próxima negociação trilateral de paz em março

25 fev, 2026 - 23:58 • Catarina Magalhães
Após conversar por chamada telefónica com o homólogo norte-americano, Donald Trump, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na quarta-feira que a próxima ronda de conversas trilaterais vai acontecer no próximo mês de março.
"Creio que as conversações trilaterais terão lugar no início de março", revelou Zelensky.
Washington, Kiev e Moscovo vão continuar as negociações para dar mais um passo, com o objetivo de pôr fim à guerra na Ucrânia que esta semana completou já quatro anos em conflito com a Rússia.
Nesta quinta-feira, o secretário do Conselho de Segurança e Nacional da Ucrânia, Rustem Umerov, e os negociadores norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner – representantes que também participaram na chamada de quarta feira – vão reunir-se em Genebra, na Suíça.
O objetivo desta reunião bilateral é discutir sobre uma possível reconstrução de pós-guerra do país, incluindo um "pacote de prosperidade".
O jornal norte-americano "Axios" revelou que, durante a chamada telefónica, Trump quer acabar com o conflito o quanto antes.
Já Zelensky disse acreditar que "esta é a única forma de resolver" o conflito de forma diplomática numa publicação na rede social X (antigo Twitter).
"Esperamos que esta reunião crie uma oportunidade para elevar as conversações ao nível dos líderes. Trump apoia esta sequência de passos", escreveu o líder ucraniano. "Esta é a única forma de resolver todas as questões complexas e sensíveis e, finalmente, pôr fim à guerra."
O Presidente ucraniano agradeceu ainda o apoio e "envolvimento ativo" dos Estados Unidos da América (EUA) no processo de paz e pelo fornecimento de mísseis para sistemas de defesa aérea.
"Este inverno tem sido o mais difícil para a Ucrânia, mas os mísseis para sistemas de defesa aérea que comprámos aos EUA estão a ajudar-nos a ultrapassar todos estes desafios e a proteger vidas".