CEO do Fórum Económico Mundial demite-se devido a ligações a Epstein

O presidente e CEO do Fórum Económico Mundial afirmou esta quinta-feira que vai abandonar o cargo, algumas semanas depois de ter sido lançada uma investigação independente à sua relação com o predador sexual Jeffrey Epstein.

Borge Brende, que se tornou presidente em 2017, anunciou a decisão num comunicado, após divulgações do Departamento da Justiça dos EUA que mostraram que o norueguês teve três jantares de negócios com Epstein, além de ter trocado mensagens e emails com o norte-americano, que se suicidou na cadeia em 2019.

“Após ponderação cuidadosa, decidi demitir-me do cargo de Presidente e CEO do Fórum Económico Mundial. O meu tempo aqui, ao longo de 8 anos e meio, foi profundamente recompensador”, afirmou Brende. O comunicado não fez qualquer menção a Epstein.

“Estou grato pela colaboração extraordinária com os meus colegas, parceiros e partes interessadas, e acredito que este é o momento certo para o Fórum prosseguir o seu importante trabalho sem distrações”, acrescentou Brende, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega.

Brende disse que desconhecia o passado e as atividades criminosas de Epstein antes de o conhecer pela primeira vez, em 2018, e que lamenta não o ter investigado de forma mais aprofundada.

Numa declaração separada, Andre Hoffmann e Larry Fink — co-presidentes do fórum sediado em Genebra que organiza a cimeira anual de Davos —, afirmaram que a avaliação independente conduzida por advogados externos às ligações de Brende a Epstein foi concluída. Segundo a nota, as conclusões indicam que não existem preocupações adicionais além das que já tinham sido divulgadas.