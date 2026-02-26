Dinamarca antecipa eleições legislativas para 24 de março

A Dinamarca vai realizar eleições legislativas a 24 de março, anunciou esta quinta-feira a primeira-ministra Mette Frederiksen. O anúncio foi feito num momento em que a sua popularidade cresce, graças à postura desafiante que tem mantido face à pressão de Donald Trump, Presidente dos EUA, em querer controlar a Gronelândia.

As eleições estavam previstas para outubro, mas Frederiksen pediu ao rei que antecipasse a data, pedido que foi aceite por Frederico X.

Em novembro, nas eleições autárquicas, os sociais-democratas de Mette Frederiksen sofreram uma derrota histórica, e perderam a câmara de Copenhaga após quase 100 anos no poder. O partido de Frederiksen conseguiu apenas 23,2% dos votos em todo o país, menos cinco pontos percentuais do que nas eleições de 2021.

Nos últimos meses, Frederiksen tem mobilizado líderes europeus contra o renovado interesse do Presidente dos EUA na anexação da ilha do Ártico, um esforço que, segundo as sondagens, reforçou a sua popularidade depois do descontentamento público com o aumento do custo de vida e as pressões sobre os serviços sociais.

“Esta será uma eleição decisiva, porque será nos próximos quatro anos que nós, enquanto dinamarqueses e enquanto europeus, teremos realmente de nos afirmar. Precisamos de definir a nossa relação com os Estados Unidos e temos de nos rearmar para garantir a paz no nosso continente”, disse Frederiksen.

“Temos de permanecer unidos na Europa e assegurar o futuro da Comunidade do Reino da Dinamarca”, afirmou, referindo-se ao Reino dinamarquês, que é composto pela Dinamarca, Gronelândia e Ilhas Faroé.

O atual governo da Dinamarca é uma coligação transversal pouco habitual entre os Sociais-Democratas de Frederiksen, o partido liberal de centro-direita liderado pelo ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen, e os Moderados, liderados por Lars Løkke Rasmussen, ministro dos Negócios Estrangeiros que já foi primeiro-ministro por duas vezes.

Criada em 2022 como governo de crise, a coligação arrisca perder a maioria, de acordo com as sondagens, à medida que os partidos se reposicionam em linhas mais tradicionais de esquerda-direita.