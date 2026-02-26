Ouvir
Afeganistão

Fortes explosões ouvidas esta quinta-feira em Cabul

26 fev, 2026 - 23:23 • Lusa

Ouviram-se explosões na capital do Afeganistão poucas horas após o governo talibã ter anunciado o lançamento de uma ofensiva na fronteira contra o Paquistão.

Várias explosões violentas abalaram Cabul na noite desta quinta-feira, poucas horas após o governo talibã ter anunciado o lançamento de uma ofensiva na fronteira contra o Paquistão, segundo relatam jornalistas da AFP.

As explosões foram ouvidas por toda a cidade a partir das 01h50 (21h20 no horário de Lisboa), enquanto os habitantes ouviam aviões de combate, segundo a equipa da AFP.

Um residente contou oito explosões. "As duas primeiras explosões estavam mais longe da nossa casa. As últimas foram perto e fizeram a nossa casa tremer. Podemos ouvir jatos após cada explosão", afirmou em declarações à AFP, pedindo anonimato por motivos de segurança.

As explosões foram seguidas de rajadas de tiros, como constataram os jornalistas da AFP no centro de Cabul até cerca das 02h30 locais.

O exército afegão tinha atacado esta quinta-feira instalações militares paquistanesas ao longo da fronteira, em resposta a bombardeamentos mortais no passado fim de semana.

