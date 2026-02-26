Ouvir
"Há ideias criativas e positivas" a sair da reunião dos EUA com o Irão

26 fev, 2026 - 13:22 • Ana Kotowicz

Negociadores fizeram pausa para almoço, mas o mediador do encontro diz que negociações sobre o programa nuclear serão retomadas durante a tarde.

Há ideias "criativas e positivas" a serem trocadas entre os negociadores dos Estados Unidos e do Irão. Quem o diz é Badr Albusaidi, ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, que está a mediar o encontro entre os dois países sobre o programa nuclear iraniano, que decorre esta quinta-feira em Genebra.

“Hoje, em Genebra, temos vindo a trocar ideias criativas e positivas, e agora tanto os negociadores norte-americanos como os iranianos fizeram uma pausa", escreveu nas redes sociais. "Retomaremos ainda hoje. Esperamos conseguir mais progressos.”

Esta é a terceira reunião mediada por Omã desde que as negociações sobre o programa nuclear iraniano foram retomadas no início deste mês de fevereiro. Teerão afirma que o programa tem fins pacíficos, mas no Ocidente acredita-se que se destina ao fabrico de armas.

Donald Trump tem vindo a pressionar Teerão para assinar um acordo que restrinja o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos têm, atualmente, uma frota de aviões e navios de guerra no Médio Oriente.

