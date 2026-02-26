Hillary Clinton: "Não me recordo de alguma vez ter contactado com Jeffrey Epstein"

26 fev, 2026 - 17:49
Hillary Clinton não se recorda de alguma vez se ter encontrado com Jeffrey Epstein nem tem informação sobre atividades criminosas do magnata no centro de um escândalo de abuso de menores e alegado tráfico de influências.
A posição da antiga secretária de Estado norte-americana vai ser divulgada esta quinta-feira, durante uma audição à porta fechada perante congressistas.
“Não me recordo de alguma vez ter contactado com Jeffrey Epstein. Nunca viajei no seu avião nem visitei a sua ilha, residências ou escritórios. Nada tenho a acrescentar a esse respeito”, afirmou Hillary Clinton, numa declaração enviada à Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.
Caso Epstein
De acordo com investigação da rádio pública NPR, e(...)
A declaração de Hillary Clinton foi divulgada numa altura em que era esperado que prestasse depoimento à porta fechada perante a comissão, em Chappaqua, no estado de Nova Iorque.
A antiga candidata presidencial democrata nas eleições de 2016 acusou ainda o painel, liderado pelos republicanos, de tentar desviar atenções das ligações de Donald Trump a Jeffrey Epstein, que se suicidou na prisão em 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações federais de tráfico sexual.
Segundo Hillary Clinton, a Administração de Trump “desmantelou” um gabinete do Departamento de Estado dedicado ao combate ao tráfico sexual internacional.
Hillary Clinton e o seu marido, o antigo Presidente democrata Bill Clinton, tinham inicialmente recusado depor perante a comissão, mas acabaram por aceitar depois de os legisladores terem avançado com procedimentos para os declarar em desrespeito ao Congresso.
O antigo Presidente norte-americano Bill Clinton será ouvido na sexta-feira.