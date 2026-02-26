Melania Trump vai presidir à próxima reunião do Conselho de Segurança da ONU

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, vai presidir a próxima reunião do Conselho de Segurança da ONU, na segunda-feira, numa altura em que Washington toma a liderança rotativa do órgão responsável por manter a paz e a segurança mundial, composto por apenas 15 membros.

A reunião de 2 de março, que acontece na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, irá centrar-se em "Crianças, Tecnologia e Educação em Conflito" e terá a presença do embaixador norte-americano, Mike Waltz.

Em comunicado, o gabinete de Melania Trump indicou que a sessão visa "enfatizar o papel da educação no avanço da tolerância e da paz mundial" e enfantiza que esta será a primeira vez que uma primeira-dama dos Estados Unidos preside o Conselho de Segurança da ONU.

O anúncio é contraditório em relação à posição do próprio Donald Trump quanto às Nações Unidas, já que o presidente norte-americano tem sido bastante crítico da ineficácia do órgão desde o seu primeiro mandato na Casa Branca.

No entanto, Trump adotou uma voz mais apaziguadora durante a primeira reunião do Conselho da Paz, criado pelo próprio como solução para um pós-guerra na Faixa de Gaza. A 19 de fevereiro, o presidente norte-americano garantiu que este órgão iria "fortalecer as Nações Unidas" e iria "ajudar financeiramente" a ONU.