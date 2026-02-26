Ouvir
Mulher despedida por ouvir livros de fantasia no trabalho. Tribunal acusa chefe de lhe violar privacidade

26 fev, 2026 - 02:02 • Catarina Magalhães

Funcionária comentava com uma colega capítulos sobre audiobooks (livros de áudio, em português) que ia ouvindo sobre histórias de animais mitológicos, como fadas, gnomos e dragões. O chefe despediu-a depois de "vasculhar" as suas mensagens no WhatsApp sobre os episódios.

Enquanto trabalhava, a funcionária do setor financeiro tinha por hábito ouvir a narração de livros de fantasia. E, de quando em vez, comentava com a colega, por mensagem, pormenores dos capítulos. Porém, o chefe demitiu a colaboradora quando descobriu.

Este episódio aconteceu no Reino Unido após o líder da empresa ter encontrado várias mensagens privadas no WhatsApp trocadas entre as duas empregadas, avançou o jornal britânico "The Telegraph".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Estou a ouvir o meu livro e ficou picante (outra vez)", escreveu a funcionária para a colega.

"Sua viciada em pornografia de dragões", foi a resposta.

Depois de iniciar sessão no portátil da administrativa financeira para aceder a uma folha de cálculo, o chefe entrou-lhe na conta de WhatsApp e recuou nas conversas que tinha com a colega até encontrar estas mensagens.

Ao todo, o responsável recuou 30 páginas de texto naquela aplicação.

Por entre as mensagens, a empregada descrevia alguns dos audiobooks (livros de áudio, em português) que ia ouvindo sobre histórias de animais mitológicos, com fadas, gnomos e dragões, como "escandalosamente sexuais".

Funcionária despedida por chegar várias vezes mais cedo ao trabalho

Espanha

Funcionária despedida por chegar várias vezes mais cedo ao trabalho

Mesmo depois do chefe insistir que parasse com a "(...)

Numa outra mensagem, a mulher comentou com a colega, já fora do expediente, a vontade de "espetar" a cara de um outro empregado numa secretária, que tinha alegada e repetidamente batido com a porta do escritório.

"Eu juro por Deus que vou espetar com a cara do Kyle contra a secretária dele se continuar com isto."

Acusada pelo diretor-geral da empresa por ouvir conteúdos "pornográficos", foi despedida em maio de 2025 e avançou com um processo disciplinar ao considerar que a política da empresa estava a ser violada.

A funcionária pediu esclarecimentos sobre a "conduta imprópria" que motivou o despedimento e, em troca, a empresa enviou-lhe capturas de ecrã das suas conversas de WhatsApp.

Já durante o julgamento, o juiz considerou que a privacidade da mulher tinha sido violada ao ter as suas conversas "vasculhadas", acrescentando ainda que "todos os funcionários têm a liberdade para ouvir um livro".

"A empresa baseou-se no facto de a funcionária estar a ouvir um livro de ficção científica, que era descrito como 'picante' para alegar que a mesma tinha feito um download de conteúdos pornográficos", ouviu-se em tribunal.

A ex-funcionária venceu o processo pelo despedimento, sem justa causa, e recebeu ainda mais de nove mil euros de indemnização (oito mil libras, originalmente).

O tribunal considerou que o chefe "não tinha base legítima" para aceder às mensagens pessoais da mulher contratada e, relativamente às mensagens sobre o colega, o juiz considerou que eram "uma expressão de raiva".

O livro em questão foi ainda descrito como “um livro de fantasia amplamente disponível em todas as boas livrarias”.

