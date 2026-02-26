Mulher despedida por ouvir livros de fantasia no trabalho. Tribunal acusa chefe de lhe violar privacidade

Por entre as mensagens, a empregada descrevia alguns dos audiobooks (livros de áudio, em português) que ia ouvindo sobre histórias de animais mitológicos, com fadas, gnomos e dragões , como "escandalosamente sexuais".

Ao todo, o responsável recuou 30 páginas de texto naquela aplicação.

Depois de iniciar sessão no portátil da administrativa financeira para aceder a uma folha de cálculo, o chefe entrou-lhe na conta de WhatsApp e recuou nas conversas que tinha com a colega até encontrar estas mensagens.

"Sua viciada em pornografia de dragões", foi a resposta.

"Estou a ouvir o meu livro e ficou picante (outra vez)", escreveu a funcionária para a colega.

Este episódio aconteceu no Reino Unido após o líder da empresa ter encontrado várias mensagens privadas no WhatsApp trocadas entre as duas empregadas, avançou o jornal britânico "The Telegraph" .

Enquanto trabalhava, a funcionária do setor financeiro tinha por hábito ouvir a narração de livros de fantasia. E, de quando em vez, comentava com a colega, por mensagem, pormenores dos capítulos . Porém, o chefe demitiu a colaboradora quando descobriu.

Mesmo depois do chefe insistir que parasse com a "(...)

Numa outra mensagem, a mulher comentou com a colega, já fora do expediente, a vontade de "espetar" a cara de um outro empregado numa secretária, que tinha alegada e repetidamente batido com a porta do escritório.

"Eu juro por Deus que vou espetar com a cara do Kyle contra a secretária dele se continuar com isto."

Acusada pelo diretor-geral da empresa por ouvir conteúdos "pornográficos", foi despedida em maio de 2025 e avançou com um processo disciplinar ao considerar que a política da empresa estava a ser violada.

A funcionária pediu esclarecimentos sobre a "conduta imprópria" que motivou o despedimento e, em troca, a empresa enviou-lhe capturas de ecrã das suas conversas de WhatsApp.

Já durante o julgamento, o juiz considerou que a privacidade da mulher tinha sido violada ao ter as suas conversas "vasculhadas", acrescentando ainda que "todos os funcionários têm a liberdade para ouvir um livro".

"A empresa baseou-se no facto de a funcionária estar a ouvir um livro de ficção científica, que era descrito como 'picante' para alegar que a mesma tinha feito um download de conteúdos pornográficos", ouviu-se em tribunal.

A ex-funcionária venceu o processo pelo despedimento, sem justa causa, e recebeu ainda mais de nove mil euros de indemnização (oito mil libras, originalmente).

O tribunal considerou que o chefe "não tinha base legítima" para aceder às mensagens pessoais da mulher contratada e, relativamente às mensagens sobre o colega, o juiz considerou que eram "uma expressão de raiva".

O livro em questão foi ainda descrito como “um livro de fantasia amplamente disponível em todas as boas livrarias”.

