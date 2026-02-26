Orbán acusou Zelensky de tentar envolver a Hungria na guerra

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, acusou esta quinta-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de tentar arrastar a Hungria para a guerra na Ucrânia, com o apoio da União Europeia (UE) e da oposição húngara.

Numa carta aberta publicada na Hungria, Orbán disse que nos últimos quatro anos, o chefe de Estado ucraniano "trabalhou" para forçar a Hungria a entrar na guerra tendo recebido, nesse sentido, o apoio da União Europeia e da oposição húngara.

Na mesma declaração, o primeiro-ministro ultra nacionalista disse que o Governo de Budapeste não quer financiar o esforço de guerra e "não quer pagar mais pelos recursos energéticos".

Nesse sentido, Orbán reiterou que a Ucrânia deve reabrir o gasoduto Druzhba, na Ucrânia, danificado, segundo Kiev, por um bombardeamento russo.

"Exorto-vos a reabrir imediatamente o oleoduto e a abster-se de quaisquer outros ataques contra a segurança energética da Hungria. Peço mais respeito pela Hungria!", concluiu Orbán na mesma declaração.