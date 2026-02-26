Pelo menos 48 mortos um dia depois das chuvas torrenciais em Minas Gerais

Depois de fortes inundações na madrugada de terça-feira no município de Minas Gerais, o povo brasileiro junta-se às autoridades locais para procurar os restantes 20 desaparecidos que podem estar soterrados entre a lama e as estruturas de metal partidas, noticiou o jornal brasileiro "O Globo".

A enxurrada provocou pelo menos 48 mortos nesta região no sudeste do Brasil. Contabilizando as mortes, 41 pessoas morreram no município de Juiz de Fora e as sete restantes em Ubá, cidades a 110 quilómetros de distância uma da outra.

As chuvas fortes deixaram ainda mais de 600 famílias desalojadas, isto é, mais de três mil pessoas sem casa em Juiz de Fora, a região com a nona maior população do Brasil vivendo em áreas de risco, de acordo com o jornal "Estadão".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Dos 540 mil habitantes de Juiz de Fora, cerca de 130 mil pessoas podem estar suscetíveis a um novo episódio de deslizamentos, inundações e enxurradas, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Brasil.

O temporal começou no final da tarde de segunda-feira neste município de relevo bastante acidentado, com muitos morros, vales e encostas.

