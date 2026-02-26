Ouvir
Brasil

Pelo menos 48 mortos um dia depois das chuvas torrenciais em Minas Gerais

26 fev, 2026 - 01:29 • Catarina Magalhães

Continuam 20 pessoas desaparecidas que podem estar soterradas entre a lama e as estruturas de metal partidas no sudeste do Brasil. Deslizamento de terras e mortes por soterramento levaram o governo brasileiro a reconhecer a situação de calamidade pública.

Depois de fortes inundações na madrugada de terça-feira no município de Minas Gerais, o povo brasileiro junta-se às autoridades locais para procurar os restantes 20 desaparecidos que podem estar soterrados entre a lama e as estruturas de metal partidas, noticiou o jornal brasileiro "O Globo".

A enxurrada provocou pelo menos 48 mortos nesta região no sudeste do Brasil. Contabilizando as mortes, 41 pessoas morreram no município de Juiz de Fora e as sete restantes em Ubá, cidades a 110 quilómetros de distância uma da outra.

As chuvas fortes deixaram ainda mais de 600 famílias desalojadas, isto é, mais de três mil pessoas sem casa em Juiz de Fora, a região com a nona maior população do Brasil vivendo em áreas de risco, de acordo com o jornal "Estadão".

Dos 540 mil habitantes de Juiz de Fora, cerca de 130 mil pessoas podem estar suscetíveis a um novo episódio de deslizamentos, inundações e enxurradas, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Brasil.

O temporal começou no final da tarde de segunda-feira neste município de relevo bastante acidentado, com muitos morros, vales e encostas.

Estão no terreno 500 bombeiros locais para "localizar as vítimas e retirar os moradores de áreas de risco". Foto: Andre Coelho/EPA
A pouco mais de 180 quilómetros dos bairros de Juiz de Fora, a cidade São João de Meriti perto do centro de Rio Janeiro também foi afetada pelas chuvas torrenciais que provocaram uma morte e pelo menos 600 pessoas desalojadas, explicou o jornal "O Globo".

Uma mulher de 85 anos morreu afogada na terça-feira após o muro da casa ceder e atingir a casa. Com dificuldades de locomoção, não conseguiu sair de casa para pedir socorro.

A acompanhar a situação de calamidade do país, o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, revelou que estão no terreno 500 bombeiros locais para "localizar as vítimas e retirar os moradores de áreas de risco".

"Este é o maior desastre geológico que já aconteceu na cidade de Juiz de Fora, mas também na cidade Ubá em Matias Barbosa", afirmou Mateus Simões, revelando que as equipas de socorro já salvaram 55 pessoas nas últimas horas.

Fevereiro é o mais chuvoso da história da cidade de Juiz de Fora, tendo sido registado, até ao momento, 584 milímetros de precipitações, mais de 242 por cento do esperado para este mês e muito superior aos 456,1 milímetros recorde registados em 1988.

A prefeitura de Minas Gerais decretou um luto de três dias, que começou na quarta-feira.

No verão, várias regiões do Brasil são regularmente atingidas por períodos de chuva intensa, trovoadas e deslizamentos de terras.

