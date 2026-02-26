"Progressos significativos" nas conversações entre EUA e Irão

"Progressos significativos". Foi este o desfecho do encontro desta quinta-feira, em Genebra, entre delegações dos Estados Unidos e do Irão, sobre o programa nuclear de Teerão.

O ponto de situação foi feito pelo mediador das negociações, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Sayyid Badr Albusaidi, numa publicação nas redes sociais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Terminámos o dia depois de progressos significativos na negociação entre os Estados Unidos e o Irão”, escreveu o chefe da diplomacia de Omã.

Os Estados Unidos e o Irão tencionam retomar as negociações em breve, após consultas nas respetivas capitais.

Estão previstas conversações a nível técnico para a próxima semana, em Viena, indicou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã.

Qualquer avanço substancial rumo a um acordo entre os históricos rivais Estados Unidos e Irão poderá reduzir a probabilidade iminente de o Presidente norte-americano, Donald Trump, concretizar a ameaça de um ataque contra o Irão, cenário que muitos receiam poder escalar para um conflito mais alargado.

Os Estados Unidos têm estado a reforçar o seu contingente na zona do Médio Oriente, enquanto decorrem as negociações.

Esta semana, durante o discurso do Estado da União, o Presidente norte-americano, Donald Trump, avisou que o Irão deve desistir das suas ambições nucleares ou enfrentar as consequências.