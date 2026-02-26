Rei da Noruega recupera, mas ficará internado por vários dias

26 fev, 2026 - 08:58 • Redação
O Rei Haroldo V, da Noruega, vai ficar internado no hospital mais uns dias, para continuar sob vigilância
O médico pessoal do monarca, Bjørn Bendz, disse que a infeção que afeta Haroldo teve origem numa lesão cutânea numa das pernas.
“O estado geral do rei é bom e ele responde bem ao tratamento”, adiantou.
“Quando uma pessoa de quase 90 anos é internada com uma infeção, é algo sério. É importante ter um bom controlo sobre o seu estado de saúde antes de lhe dar alta, mesmo que o seu estado atual seja estável”, apontou, ainda.
Os meios de comunicação noruegueses corroboraram a afirmação e enfatizaram que, apesar de Haroldo V estar “estável, um processo de infeção em pessoas idosas pode ser considerado “grave”.
Em novo comunicado, o Palácio Real detalhou que Haroldo V se encontra bem e está a responder adequadamente ao tratamento. Ainda assim, sublinham que deve continuar em observação.
O Rei Haroldo V da Noruega foi internado de urgência esta terça-feira devido a uma infeção e a desidratação, no Hospital Universitario Hospiten Sur, em Arona, Espanha.
O monarca encontrava-se em Tenerife a passar férias com a rainha Sonja.
Haroldo V é o chefe de Estado da Noruega desde 1991.