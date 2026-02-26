Rússia: envio de tropas britânicas para a Ucrânia prolongará a guerra

26 fev, 2026 - 12:59 • Reuters
A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, afirmou esta quinta-feira que qualquer destacamento de tropas britânicas para a Ucrânia não irá pôr fim ao conflito, mas antes prolongará a guerra.
A França e o Reino Unido assinaram, em janeiro, uma declaração de intenções sobre o eventual destacamento futuro de forças multinacionais para a Ucrânia após um cessar-fogo na guerra com a Rússia.
Zakharova reiterou um aviso de Moscovo: quaisquer tropas estrangeiras em território ucraniano serão consideradas alvos legítimos.