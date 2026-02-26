Rússia está a usar túneis secretos na Bielorrússia para traficar migrantes para a Europa

26 fev, 2026 - 21:49 • Diogo Camilo
A Rússia está a enviar migrantes do Médio Oriente para o resto da Europa através de túneis subterrâneos "com elevado nível de perícia" a partir da Bielorrússia e com destino à Polónia.
O objetivo, segundo autoridades polacas que falaram com The Telegraph, é o de "desestabilizar o Ocidente através de vagas de migração", numa nova escalada da guerra híbrida entre Moscovo e o resto da Europa, em que a Bielorrússia é usada como fantoche para enviar dezenas de milhares de migrantes através da fronteira oriental da Polónia, entre a Lituânia e a Ucrânia.
Uma tenente-coronel da guarda fronteiriça polaca relata ao jornal britânico que só no ano passado foram descobertos quatro túneis na fronteira com a Bielorrússia.
"As medidas de segurança físicas e eletrónicas na fronteira, como câmaras de imagem térmica e sistemas de deteção, permitem-nos responder imediatamente a qualquer tentativa de violação da fronteira do Estado, mesmo subterrânea", apontou Katarzyna Zdanowicz.
Um dos maiores túneis foi encontrado em meados de dezembro, na aldeia de Narewka, a poucos quilómetros da fronteira com a Bielorrússia e com a entrada escondida numa floresta, com 1,5 metros de altura.
Pelo menos 180 migrantes, principalmente do Afeganistão e do Paquistão, usaram a passagem e a operação da polícia polaca resultou na detenção de 130 pessoas, divulgando fotografias junto aos túneis com suportes de betão fixos nas laterais para evitar o seu colapso.
Especialistas militares não têm a certeza sobre quem está detrás da construção destes túneis, mas indicam ao jornal britânico que os únicos grupos no Médio Oriente conhecidos por terem capacidade para construir túneis deste tipo são o Hamas na Faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano, certas fações no Curdistão e possivelmente o Estado Islâmico.
Já o secretário de Estado da Administração Interna polaco, Czesław Mroczek, considerou que a descoberta destes túneis é sinal de que a guarda fronteiriça está a fazer demasiado bem o seu trabalho.
“Escavar estes túneis significa que a nossa eficácia em travar a migração é tão elevada que foi decidido trazer especialistas do Médio Oriente para os escavar”, afirmou, durante uma entrevista a uma rádio polaca.