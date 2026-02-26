Rússia está a usar túneis secretos na Bielorrússia para traficar migrantes para a Europa

A Rússia está a enviar migrantes do Médio Oriente para o resto da Europa através de túneis subterrâneos "com elevado nível de perícia" a partir da Bielorrússia e com destino à Polónia.

O objetivo, segundo autoridades polacas que falaram com The Telegraph, é o de "desestabilizar o Ocidente através de vagas de migração", numa nova escalada da guerra híbrida entre Moscovo e o resto da Europa, em que a Bielorrússia é usada como fantoche para enviar dezenas de milhares de migrantes através da fronteira oriental da Polónia, entre a Lituânia e a Ucrânia.

Uma tenente-coronel da guarda fronteiriça polaca relata ao jornal britânico que só no ano passado foram descobertos quatro túneis na fronteira com a Bielorrússia.

"As medidas de segurança físicas e eletrónicas na fronteira, como câmaras de imagem térmica e sistemas de deteção, permitem-nos responder imediatamente a qualquer tentativa de violação da fronteira do Estado, mesmo subterrânea", apontou Katarzyna Zdanowicz.

Um dos maiores túneis foi encontrado em meados de dezembro, na aldeia de Narewka, a poucos quilómetros da fronteira com a Bielorrússia e com a entrada escondida numa floresta, com 1,5 metros de altura.