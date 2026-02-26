Sonha com uma ilha privada? A Suécia está a oferecer

26 fev, 2026 - 22:15 • Catarina Magalhães
Sol, mar e espreguiçadeira aberta (ou toalha estendida, o que mais lhe convier). A praia é, para muitos, o destino para os dias de folga ou férias no verão, e a Suécia quer ajudá-lo neste sonho. Como?
A Suécia é o país com mais ilhas no mundo, com 267.570 ao todo. Porém, pouco mais de mil ilhas estão habitadas.
As inscrições já estão abertas e qualquer pessoa pode participar, mas há, no entanto, uma única condição: não pode ser uma pessoa multimilionária a candidatar-se.
"Belisca-te, o sonho é real", ouve-se no final do anúncio da plataforma oficial de turismo sueca.
A "Visit Sweden" abriu um concurso a 16 de fevereiro para oferecer quatro das suas ilhas privadas com o mote: "Bem-vindo à Suécia, um luxo de uma natureza diferença."
Esta iniciativa está a sortear quatro ilhas – Medbån, Storberget, Tjuvholmen e Marsten – e não é possível mudar o nome da ilha, mesmo que seja o vencedor, nem construir qualquer edifício.
O objetivo é ser o guardião da ilha, com direito a um diploma a comprovar.
As candidaturas podem ser enviadas até 17 de abril.
Se for o vencedor, poderá ter acesso a tudo isto durante um ano.
Pode nadar, convidar os amigos e natureza, mas tem de respeitar, sempre, a fauna e a flora locais.