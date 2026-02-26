Telegram é a aplicação onde a fraude mais cresceu em 2025, alerta a Revolut

A Revolut alerta que o Telegram foi, em 2025, a aplicação onde a fraude mais cresceu a nível global. De acordo com o mais recente Relatório de Segurança do Consumidor e Crime Financeiro, os casos de fraude com pagamentos autorizados em tempo real com origem nesta plataforma dispararam 233% face a 2024.

O estudo, divulgado esta quinta-feira, mostra que as burlas estão a deslocar-se das redes sociais tradicionais para plataformas de mensagens privadas e encriptadas, explorando a perceção de segurança junto dos utilizadores.

“Os consumidores podem acreditar que estas plataformas são seguras devido à sua natureza encriptada, mas essa mesma característica tornou-se uma ferramenta essencial para os burlões operarem fora do radar”, refere a Revolut.

Apesar deste crescimento acentuado do Telegram, as plataformas da Meta — Facebook, Instagram e WhatsApp — continuam a concentrar 44% de todas as burlas reportadas à Revolut em 2025, mantendo-se como a principal origem de fraude pelo quarto relatório consecutivo.

O estudo chama também a atenção para o TikTok, onde, apesar de o volume absoluto de burlas ainda ser inferior ao de plataformas mais estabelecidas, o número de fraudes iniciadas na aplicação é agora seis vezes superior ao registado no mesmo período do ano anterior.

Segundo os dados agora conhecidos, 21% das burlas globais tiveram origem no Telegram, sendo esta aplicação responsável por 58% das burlas de emprego a nível mundial, o segmento de fraude que mais cresceu no último ano. As burlas de emprego quase triplicaram face a 2024 e representam agora 22% de todos os casos, enquanto as burlas de compras continuam a ser as mais comuns, com 57% das ocorrências.

Em Portugal, a tendência acompanha o cenário internacional. O relatório indica que 25% das burlas reportadas por clientes portugueses tiveram origem no Telegram em 2025. As burlas de compras foram as mais frequentes, representando 53% dos casos, mas as burlas imobiliárias causaram as maiores perdas financeiras, com um prejuízo médio de 2.665 euros por vítima, muito acima do valor médio das burlas de compras.

A Revolut chama ainda a atenção para os incentivos financeiros associados à fraude online. Um estudo da Juniper Research estima que as plataformas de redes sociais tenham gerado cerca de 4,4 mil milhões de euros em receitas com anúncios fraudulentos na Europa, só em 2025.

Em reação a estes dados, Woody Malouf, responsável pelo combate ao crime financeiro na Revolut, sublinha a rapidez com que os esquemas evoluem.



“O crescimento acelerado das burlas com origem no Telegram mostra a velocidade a que as táticas criminosas se adaptam”, afirma. “A Revolut processa milhares de milhões de pontos de dados para se manter na vanguarda, mas o ecossistema digital é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Precisamos que as empresas de redes sociais assumam as suas responsabilidades.”

A empresa manifesta apoio às novas regras antifraude da União Europeia, incluindo o futuro Regulamento dos Serviços de Pagamento, mas defende que são necessárias medidas mais ambiciosas, sobretudo ao nível da responsabilização e supervisão das plataformas digitais.

A Revolut lembra que quase um terço dos seus trabalhadores está dedicado à prevenção de crime financeiro e destaca o lançamento recente de novas ferramentas de segurança, como um detetor de burlas com inteligência artificial, alertas reforçados para transações suspeitas e mecanismos adicionais de proteção de pagamentos.

As conclusões do relatório baseiam-se em dados anónimos recolhidos entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2025, abrangendo todas as burlas reportadas à plataforma, embora a empresa reconheça que uma parte significativa da fraude nunca chega a ser comunicada.