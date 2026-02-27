Ouvir
Caso Epstein

Bill Clinton sobre Epstein: "Não vi nada e não fiz nada de errado"

27 fev, 2026 - 18:20

Antigo Presidente norte-americano ouvido perante a Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes sobre o casoi Epstein.

Bill Clinton garantiu esta sexta-feira aos congressistas que “não viu nada que o fizesse hesitar” quando passou tempo com Jeffrey Epstein.

O antigo Presidente norte-americano falava durante um depoimento à porta fechada sobre a sua relação com o agressor sexual que morreu na prisão em 2019.

Numa declaração preparada, Bill Clinton afirmou perante a Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes que não teria viajado no avião do magnata se tivesse conhecimento das alegadas redes de tráfico sexual de menores e que o teria denunciado caso soubesse.

Só estamos aqui porque ele escondeu isso de toda a gente durante tanto tempo”, declarou Clinton.

O antigo Presidente viajou por diversas vezes no avião de Epstein no início dos anos 2000, já depois de ter deixado a Casa Branca e antes da condenação de 2008 por solicitação de prostituição de uma menor.

Um conjunto de milhões de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA inclui fotografias de Clinton com mulheres cujos rostos surgem ocultados.

Não vi nada e não fiz nada de errado”, garantiu o antigo Presidente, de 79 anos.

O seu depoimento acontece um dia depois de Hillary Clinton, antiga secretária de Estado e sua mulher, prestar esclarecimentos perante os congressistas.

Hillary disse não se recordar de alguma vez ter conhecido Epstein e garantiu não ter qualquer informação a acrescentar sobre os crimes sexuais do magnata.

A antiga candidata presidencial referiu ainda que, durante a sessão de sete horas, foi questionada sobre OVNIs e sobre uma teoria da conspiração associada às eleições de 2016.

O presidente republicano da comissão, o congressista James Comer, do Kentucky, afirmou que tenciona questionar o antigo chefe de Estado acerca das fotografias divulgadas pelo Departamento de Justiça.

A comissão deverá também interrogar Clinton sobre o eventual envolvimento de Epstein na fundação filantrópica do casal.

