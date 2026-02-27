Bill Clinton sobre Epstein: "Não vi nada e não fiz nada de errado"

Bill Clinton garantiu esta sexta-feira aos congressistas que “não viu nada que o fizesse hesitar” quando passou tempo com Jeffrey Epstein.



O antigo Presidente norte-americano falava durante um depoimento à porta fechada sobre a sua relação com o agressor sexual que morreu na prisão em 2019.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Numa declaração preparada, Bill Clinton afirmou perante a Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes que não teria viajado no avião do magnata se tivesse conhecimento das alegadas redes de tráfico sexual de menores e que o teria denunciado caso soubesse.

“Só estamos aqui porque ele escondeu isso de toda a gente durante tanto tempo”, declarou Clinton.

O antigo Presidente viajou por diversas vezes no avião de Epstein no início dos anos 2000, já depois de ter deixado a Casa Branca e antes da condenação de 2008 por solicitação de prostituição de uma menor.