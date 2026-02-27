Ouvir
BMW chama 337 mil veículos à oficina

27 fev, 2026 - 22:59 • Reuters

Em causa está um problema que poderá causar curto-circuito com risco de incêndio, indica a autoridade alemã para os transportes rodoviários.

A fabricante alemã BMW lançou uma recolha global que abrange centenas de milhares de automóveis devido a um potencial risco de incêndio, anunciou esta sexta-feira a autoridade alemã para os transportes rodoviários, Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).

A entidade indicou no seu site que 337.374 veículos das séries i7, i5, 5, 7 e M5, produzidos entre 2022 e 2025, poderão estar afetados.

O KBA alertou que uma instalação inadequada do feixe de cablagem do cockpit poderá danificar os cabos aquando da substituição do microfiltro, provocando um curto-circuito com risco de incêndio.

Um porta-voz da BMW afirmou que os controlos de qualidade detetaram a necessidade de corrigir o encaminhamento dos cabos nos veículos abrangidos, acrescentando que não foram reportados acidentes relacionados com o problema.

