É oficial: Warner Bros assina acordo de 90 mil milhões de euros com Paramount

A corrida Hollywood à Warner Bros terminou, oficialmente. A produtora histórica de cinema e televisão americano anunciou esta sexta-feira que concorda em ser adquirida pela Paramount.

O acordo bilionário avaliado em 93 mil milhões de euros (110 mil milhões de dólares) põe fim à disputa intensa depois da Netflix ter abandonado as negociações na quinta-feira, depois de três meses remexidos e de várias ofertas hostis.

"O negócio deixa de ser financeiramente atrativo, pelo que recusamos igualar a proposta da Paramount Skydance”, afirmou a Netflix em comunicado.



“A Netflix tinha o direito legal de igualar a oferta da Paramount. Como todos sabem, acabou por decidir não o fazer e isso levou então à assinatura de um acordo esta manhã", avançou a agência Reuters.