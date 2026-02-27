Ouvir
É oficial: Warner Bros assina acordo de 90 mil milhões de euros com Paramount

27 fev, 2026 - 21:37 • Redação, com Reuters

Para assinar com a Paramount, o conselho de administração Warner vai ter de rescindir o acordo com a Netflix e pagar uma indemnização multilionária de 2.370 mil milhões de euros.

A corrida Hollywood à Warner Bros terminou, oficialmente. A produtora histórica de cinema e televisão americano anunciou esta sexta-feira que concorda em ser adquirida pela Paramount.

O acordo bilionário avaliado em 93 mil milhões de euros (110 mil milhões de dólares) põe fim à disputa intensa depois da Netflix ter abandonado as negociações na quinta-feira, depois de três meses remexidos e de várias ofertas hostis.

"O negócio deixa de ser financeiramente atrativo, pelo que recusamos igualar a proposta da Paramount Skydance”, afirmou a Netflix em comunicado.

“A Netflix tinha o direito legal de igualar a oferta da Paramount. Como todos sabem, acabou por decidir não o fazer e isso levou então à assinatura de um acordo esta manhã", avançou a agência Reuters.

Feitas as contas, a nova proposta apresentada pela Paramount situa-se no valor de 31 dólares por ação enquanto que a da Netflix correspondia a 27,75 dólares por ação.

O conselho de administração Warner Bros. vai, por isso, ter de rescindir o acordo com a Netflix para adotar a nova proposta.

Para tal, o grupo vai ter de pagar à empresa de streaming uma indemnização multilionária de 2.370 mil milhões de euros (2.800.000.000 dólares).

Este negócio promete reestruturar o mundo do Hollywood e competir com a líder Netflix.

O acordo entre a Warner e Paramount vai resultar na fusão das duas plataformas de streaming (HBO Max e Paramount+) e dois meios de comunicação norte-americanos (CNN e CBS).

