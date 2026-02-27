EUA autorizam saída de funcionários não essenciais de Israel por "razões de segurança"

Os Estados Unidos autorizou esta sexta-feira a saída de funcionários não essenciais de Israel por "razões de segurança", com o próprio embaixador norte-americano a apelar que a prioridade é "sair rapidamente".

Num email dirigido a funcionários da embaixada, Mike Huckabee alerta que a saída do país pode levar a um aumento da procura por voos.

"Concentrem-se em conseguir um lugar para qualquer lugar de onde possam continuar a viagem para Washington, mas a primeira prioridade deve ser sair rapidamente do país", avisa o embaixador.

Este email surgem após avisos cada vez mais notórios do risco de um conflito militar com o Irão, com uma ordem para a saída de funcionários da embaixada norte-americana em Beirute, no Líbano, a ter sido emitida também esta semana.

Os Estados Unidos e o Irão encontram-se em negociações na Suíça mas houve um impasse durante a tarde de quinta-feira, até Terrão ter entregado a Washington um esboço de propostas que terá feito negociadores voltarem à mesa de negociações.

O Irão tem ameaçado atacar as bases americanas na região se for atacado, numa escalada que também envolve Israel — já que os dois países também estiveram em conflito durante quase duas semanas em junho do ano passado.