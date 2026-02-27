Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tensão no Médio Oriente

EUA autorizam saída de funcionários não essenciais de Israel por "razões de segurança"

27 fev, 2026 - 11:28 • Diogo Camilo

Embaixador norte-americano em Israel aconselhou que a prioridade é "sair rapidamente" de Israel, dadas as tensões com o Irão e a ameaça de ataques a bases americanas.

A+ / A-

Os Estados Unidos autorizou esta sexta-feira a saída de funcionários não essenciais de Israel por "razões de segurança", com o próprio embaixador norte-americano a apelar que a prioridade é "sair rapidamente".

Num email dirigido a funcionários da embaixada, Mike Huckabee alerta que a saída do país pode levar a um aumento da procura por voos.

"Concentrem-se em conseguir um lugar para qualquer lugar de onde possam continuar a viagem para Washington, mas a primeira prioridade deve ser sair rapidamente do país", avisa o embaixador.

Este email surgem após avisos cada vez mais notórios do risco de um conflito militar com o Irão, com uma ordem para a saída de funcionários da embaixada norte-americana em Beirute, no Líbano, a ter sido emitida também esta semana.

Os Estados Unidos e o Irão encontram-se em negociações na Suíça mas houve um impasse durante a tarde de quinta-feira, até Terrão ter entregado a Washington um esboço de propostas que terá feito negociadores voltarem à mesa de negociações.

O Irão tem ameaçado atacar as bases americanas na região se for atacado, numa escalada que também envolve Israel — já que os dois países também estiveram em conflito durante quase duas semanas em junho do ano passado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)