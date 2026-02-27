Ex-embaixador Mandelson vai ser investigado por organismo antifraude a pedido de Bruxelas

A Comissão Europeia pediu ao Organismo Europeu de Luta Antifraude para investigar o ex-comissário europeu Peter Mandelson, citado nos ficheiros do caso do falecido condenado por tráfico sexual Jeffrey Epstein.

O ex-embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos da América (EUA) foi detido na segunda-feira, e entretanto libertado sob caução, pelas autoridades britânicas.

"Tendo em conta as circunstâncias, e o número significativo de documentos divulgados, a Comissão Europeia pediu em 18 de fevereiro ao Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF, na sigla em inglês) para analisar o assunto", afirmou na quinta-feira um porta-voz da Comissão Europeia à agência Lusa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na nota enviada à Lusa, o porta-voz indicou que todos os membros da Comissão Europeia estão sujeitos a "obrigações derivadas diretamente dos Tratados" da União Europeia (UE) e a "obrigações éticas que constam" no código de conduta do executivo comunitário.

"Sempre que há uma possível violação de uma das obrigações desse código de conduta, a Comissão avalia essas potenciais violações e decide agir se for necessário", referiu.