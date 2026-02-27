Ex-embaixador Mandelson vai ser investigado por organismo antifraude a pedido de Bruxelas

27 fev, 2026 - 00:10 • Lusa
A Comissão Europeia pediu ao Organismo Europeu de Luta Antifraude para investigar o ex-comissário europeu Peter Mandelson, citado nos ficheiros do caso do falecido condenado por tráfico sexual Jeffrey Epstein.
O ex-embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos da América (EUA) foi detido na segunda-feira, e entretanto libertado sob caução, pelas autoridades britânicas.
"Tendo em conta as circunstâncias, e o número significativo de documentos divulgados, a Comissão Europeia pediu em 18 de fevereiro ao Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF, na sigla em inglês) para analisar o assunto", afirmou na quinta-feira um porta-voz da Comissão Europeia à agência Lusa.
Na nota enviada à Lusa, o porta-voz indicou que todos os membros da Comissão Europeia estão sujeitos a "obrigações derivadas diretamente dos Tratados" da União Europeia (UE) e a "obrigações éticas que constam" no código de conduta do executivo comunitário.
"Sempre que há uma possível violação de uma das obrigações desse código de conduta, a Comissão avalia essas potenciais violações e decide agir se for necessário", referiu.
Caso Epstein
Mandelson, de 72 anos, foi libertado na madrugada (...)
Tendo em conta que, recentemente, "foram divulgados mais documentos" dos ficheiros Epstein, a Comissão Europeia afirmou também estar a analisá-los e a "avaliar se houve qualquer violação dessas obrigações", além de ter decidido pedir ao OLAF para analisar a questão.
No início deste mês, a Comissão Europeia já tinha indicado que estava a investigar se o ex-comissário tinha quebrado as regras da UE nas relações que tinha mantido com Epstein.
Documentos retirados dos arquivos de Epstein, tornados públicos no final de janeiro pelo Departamento de Justiça norte-americano, sugerem que Mandelson terá transmitido ao consultor financeiro norte-americano informações suscetíveis de influenciar os mercados, especialmente quando era ministro no governo trabalhista de Gordon Brown, entre 2008 e 2010.
Os documentos também incluem registos de transferências de cerca de 75 mil dólares (cerca de 64 mil euros), entre 2003 e 2004, de contas associadas a Epstein para contas ligadas a Mandelson ou ao marido, Reinaldo Ávila da Silva.
O antigo político questionou a autenticidade dos extratos e, ao desfiliar-se do Partido Trabalhista, afirmou não se lembrar de ter recebido tais valores e negou ter cometido qualquer irregularidade.