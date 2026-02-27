Guerra entre Paquistão e Afeganistão resulta da "falta de ordem global”, mas "não evoluirá”

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

A guerra iniciada na última madrugada entre Paquistão e Afeganistão é o resultado de “uma falta de ordem global”, admite na Renascença o coordenador do Observatório de Risco Geopolítico da Porto Business School (PBS), Jorge Rodrigues. “A falta de ordem global, sem superpotências reguladoras, implica que haja um ajuste de placas até todos os conflitos acabarem por ficar mais ou menos em equilíbrio estratégico”, sublinha Jorge Rodrigues. Daí que, na leitura deste especialista, o alcance deste conflito possa ser limitado. Tanto no tempo, como na extensão territorial.

Apesar de reconhecer que “a Índia ainda tem algumas contas a ajustar com o Paquistão”, a par com o facto de os dois países serem potências nucleares, Jorge Rodrigues acredita que dificilmente haverá envolvimento ou interferência do lado indiano neste processo. “Acredito que, a curto prazo, haverá apenas uma posição bastante forte por parte do Paquistão, um sinalizar de resposta do Afeganistão, uma última palavra do Paquistão e, depois, um equilíbrio final que não evoluirá”, afirma. Um conflito que não interessa a ninguém Num horizonte de tempo mais alargado, o coordenador de risco geopolítico da PBS entende que “dada a natureza dos envolvidos” e a “grande circulação de armas, fruto dos conflitos na região” torna o futuro imprevisível. Mas Jorge Rodrigues insiste que este conflito em particular não interessa a nenhum dos principais atores internacionais.

