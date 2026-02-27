Ouvir
Tensão no Médio Oriente

Guterres apela ao cessar-fogo imediato entre Paquistão e Afeganistão

27 fev, 2026 - 23:54 • Lusa

"Secretário-geral está muito preocupado com a escalada da violência entre o Afeganistão e o Paquistão, e com o impacto desta violência sobre a população civil", disse o porta-voz de Guterres.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou esta sexta-feira à "cessação imediata das hostilidades" entre o Afeganistão e o Paquistão, depois deste país ter declarado "guerra aberta" ao seu vizinho após uma ofensiva afegã, anunciou o seu porta-voz.

"O secretário-geral está muito preocupado com a escalada da violência entre o Afeganistão e o Paquistão, e com o impacto desta violência sobre a população civil", disse Stéphane Dujarric à imprensa.

O responsável máximo da ONU "apela a uma cessação imediata das hostilidades e repete o seu apelo às partes para resolverem os seus diferendos por meios diplomáticos", acrescentou, mostrando-se particularmente preocupado com as consequências humanitárias no Afeganistão, onde cerca de 22 milhões de pessoas dependem da ajuda humanitária.

Paquistão diz que "esgotou a paciência" com Afeganistão e bombardeia Cabul

Conflito com talibãs

Paquistão diz que "esgotou a paciência" com Afeganistão e bombardeia Cabul

"Agora é guerra aberta entre nós e vós", declarou (...)

O Ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, afirmou na quinta-feira que o seu país entrou numa "guerra aberta" com o Afeganistão após intensos combates ao longo da sua fronteira.

"Esgotou-se a paciência. A partir de agora, entramos em guerra convosco", escreveu Asif dirigindo-se ao Afeganistão numa mensagem na rede social X (antigo Twitter).

