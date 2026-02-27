Instagram vai alertar pais se filhos pesquisarem sobre suicídio ou automutilação

O Instagram vai começar a notificar os pais caso os menores da família "tentem repetidamente pesquisar termos relacionados com suicídio ou automutilação" na rede social, anunciou na quinta-feira a empresa tecnológica Meta.

Esta medida de supervisão parental vai começar já na próxima semana, mas, para já, nos Estados Unidos da América (EUA), Reino Unido, Austrália e Canadá. Outras regiões do mundo vão ser atualizadas até ao final deste ano.

Depois dos pais ativarem o controlo parental nas definições das redes sociais dos filhos, os alertas vão ser enviados por e-mail, SMS ou WhatsApp dos pais, para além de receberem uma notificação no próprio Instagram.

"Ao tocar na notificação, será aberta uma mensagem em ecrã inteiro a explicar que o seu adolescente tentou repetidamente pesquisar no Instagram termos associados a suicídio ou automutilação num curto período de tempo", lê-se no comunicado da Meta.

Se precisa de ajuda ou tem dúvidas sobre questões de saúde mental, contacte um médico especialista, ou um dos vários serviços e linhas de apoio gratuitas, como o SNS 24 (808 24 24 24), o SOS Voz Amiga (800 209 899/213 544 545), o SOS Criança (116 111), a Linha Jovem (800 208 020) ou o SOS Adolescente (800 202 484).

A empresa-mãe do Facebook prevê ainda que, em breve, os pais vão ser notificados de forma "semelhante para conversas dos adolescentes com a inteligência artificial" sobre estes temas, os chamados chat-bots.