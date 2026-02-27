Juan Carlos I pode regressar a Espanha? Casa do Rei esclarece quem decide

A Casa do Rei espanhol indicou esta quinta-feira que a decisão sobre um eventual regresso de Juan Carlos I a Espanha cabe exclusivamente ao próprio rei emérito.

A posição surge depois de o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ter defendido publicamente o regresso de Juan Carlos I, na sequência da desclassificação dos documentos relativos ao 23-F, que confirmam o papel do então chefe de Estado na travagem do golpe de Estado de 1981.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Ao jornal El País, a Casa do Rei sublinha que “a decisão de regressar a Espanha cabe ao Rei Juan Carlos”, afastando qualquer intervenção direta do atual monarca, Felipe VI, ou do Governo. Assim, a responsabilidade fica, pelo menos publicamente, nas mãos do próprio ex-chefe de Estado, que reside em Abu Dhabi desde 2020, após vários escândalos relacionados com a sua fortuna.

O Governo espanhol garante que não se opõe ao regresso do rei emérito, mas insiste que a divulgação dos documentos do 23-F não apaga os escândalos fiscais posteriores.

“Uma coisa não apaga a outra”, afirmou no Congresso o ministro da Presidência, Félix Bolaños, lembrando os casos ligados a fundos não declarados na Suíça.

Em 2021, Juan Carlos I pagou mais de quatro milhões de euros ao fisco espanhol para regularizar uma fraude fiscal superior a oito milhões de euros.

Feijóo defendeu que a desclassificação dos documentos deve contribuir para uma reconciliação nacional. Numa mensagem publicada na rede social X, considerou “desejável” que o rei emérito regressasse a Espanha, argumentando que quem defendeu a democracia “num momento crucial” deveria poder passar a última fase da vida “com dignidade e no seu país”. Mais tarde, reiterou que, apesar dos erros cometidos, o balanço do reinado de Juan Carlos I é “extraordinariamente positivo”.