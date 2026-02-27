Maduro pede arquivamento de processo nos EUA e acusa Washington de interferir na sua defesa

O ex-presidente da Nicolás Maduro, detido nos Estados Unidos, pediu esta quinta-feira (26) à Justiça norte-americana o arquivamento do processo criminal que enfrenta por tráfico de drogas e narcoterrorismo, alegando que o governo dos EUA está a interferir no seu direito constitucional a uma defesa adequada.

Num documento apresentado junto do tribunal federal em Nova York, a defesa de Maduro — liderada pelo advogado Barry Pollack — argumenta que o Departamento do Tesouro dos EUA, através do Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC), concedeu e revogou em poucas horas uma licença que permitiria ao governo venezuelano financiar os honorários da sua defesa, apesar de Caracas querer cobrir esses custos.

Segundo os advogados, essa decisão viola o direito do arguido à escolha de um advogado e a uma defesa justa, consagrado na Constituição dos EUA, e cria um obstáculo às garantias processuais fundamentais. Pollack afirmou que, sem os fundos para preparar a defesa — que inclui a necessidade de viajar para a Venezuela para recolher provas e testemunhos — não pode continuar a representar Maduro.

Maduro e a sua esposa, Cilia Flores, também acusada no processo, foram capturados por forças norte-americanas em Caracas em janeiro e levados para Nova York, onde se declararam inocentes de todas as acusações relativas ao envio de cocaína e colaboração com organizações criminosas.

Na moção, os representantes legais afirmam que a recusa em autorizar o pagamento dos honorários pelo Estado venezuelano transforma o processo em “inconstitucional e passível de resultar em veredicto que não resista a desafios futuros”.

Pollack também advertiu que, caso o juiz federal Alvin Hellerstein mantenha a acusação, pedirá autorização para se retirar do caso, uma vez que não é possível continuar sem financiamento para a defesa.

A próxima audiência no tribunal foi adiada para 26 de março, após a promotoria alegar questões de logística.

A Venezuela já pediu, na última segunda-feira, às Nações Unidas a libertação “imediata” de Nicolás Maduro.

