MSF alerta para catástrofe humanitária em Gaza e pede aumento urgente da ajuda

A organização médico-humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) alerta para a necessidade de uma ajuda humanitária massiva e urgente face às condições catastróficas em Gaza, onde vidas continuam a ser perdidas devido à violência permanente e às restrições impostas pelas autoridades israelitas ao acesso humanitário.

Apesar do prazo de 1 de março, que prevê a saída de 37 organizações não-governamentais do Território Palestiniano Ocupado (TPO), a MSF garante que vai permanecer no terreno pelo maior tempo possível, prestando assistência sob o seu registo junto da Autoridade Palestiniana.

De acordo com o direito internacional humanitário, enquanto potência ocupante, Israel tem a obrigação de garantir a prestação de ajuda humanitária. No entanto, segundo a organização, novas regras restritivas ameaçam reduzir drasticamente uma ajuda que já é insuficiente, colocando em risco milhares de vidas.

“A MSF está a trabalhar para preservar os serviços aos pacientes num ambiente cada vez mais restrito”, afirma o secretário-geral da organização, Christopher Lockyear, citado em comunicado.



Ajuda humanitária que chega a Gaza diminuiu de forma significativa

“As necessidades são imensas e as restrições drásticas têm consequências mortais. Centenas de milhares de pacientes precisam de cuidados médicos e de saúde mental, e dezenas de milhares requerem acompanhamento médico, cirúrgico e psicológico a longo prazo”, acrescenta

A organização denuncia que, apesar de um plano de paz liderado pelos Estados Unidos, as autoridades israelitas continuam a restringir ou mesmo a negar o acesso a água, abrigo e cuidados médicos, mantendo condições de vida “indignas” e permitindo que a violência continue a matar e ferir palestinianos diariamente.

Nas últimas semanas, a ajuda humanitária que chega a Gaza diminuiu de forma significativa. Na Cisjordânia, as necessidades médicas e humanitárias também aumentam, num contexto marcado por escalada da violência, deslocamentos forçados, ataques de colonos armados, demolições de casas, expansão de colonatos e obstáculos ao acesso aos cuidados de saúde.

MSF vai permanecer no terreno

A retirada do registo da MSF junto das autoridades israelitas já está a ter impacto direto nos cuidados prestados, agravando a pressão sobre um sistema de saúde devastado e limitado por restrições à entrada de equipamentos e medicamentos essenciais. Desde o início de janeiro, a MSF tem sido impedida de levar pessoal internacional e novos fornecimentos médicos para os TPO e, até março de 2026, todo o pessoal internacional será forçado a abandonar o território.

“Os programas da MSF são linhas de vida essenciais. Cuidados médicos e assistência humanitária nesta escala não podem ser facilmente substituídos”, sublinha Christopher Lockyear.

“Perante a catástrofe humanitária em curso, a MSF vai permanecer nos Territórios Palestinianos Ocupados pelo maior tempo possível, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance”, garante o responsável.

A organização apela ainda à comunidade internacional para garantir o cumprimento das decisões do Tribunal Internacional de Justiça, incluindo a facilitação do acesso humanitário, e alerta para uma campanha de deslegitimação online, promovida pelo governo israelita, que visa desacreditar e silenciar a MSF.

“Num contexto em que os jornalistas internacionais são impedidos de entrar e os jornalistas palestinianos são regularmente mortos, restringir ainda mais o acesso das ONG arrisca eliminar mais uma camada de testemunhas da violência em curso”, alerta Christopher Lockyear.

A MSF trabalha nos Territórios Palestinianos Ocupados desde 1988. Só em 2025, apoiou um em cada cinco camas hospitalares em Gaza, assistiu um em cada três partos, realizou mais de 913 mil consultas ambulatórias e distribuiu mais de 700 milhões de litros de água. Para 2026, a organização tinha previsto expandir a sua resposta humanitária, com um orçamento de 130 milhões de euros, plano que está agora envolto em grande incerteza.