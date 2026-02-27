ONG denunciam falhas que comprometem a Lei da Amnistia na Venezuela

As organizações instaram através de um comunicado a que o Estado acabe com a perseguição por motivos políticos, e alertam que, apesar de definir-se como uma amnistia geral, o seu alcance é limitado, uma vez que exclui um número significativo de presos políticos, particularmente militares. "Dos cerca de 800 casos documentados de presos políticos, pelo menos 181 correspondem a militares, aos quais se somam várias dezenas de civis detidos em conexão com esses processos", explicam. O texto sublinha "a necessidade de se adotar medidas orientadas para a reconciliação nacional e para superar o prolongado conflito político e institucional", mas insiste que a lei carece de mecanismos de determinação da verdade e de reparação, e não garante a não repetição de violações dos direitos humanos no país. "Um instrumento que prescinda destes elementos estruturais representa um risco de perpetuar ciclos de impunidade e de reproduzir as condições que tornaram possíveis as violações", lê-se no documento, que explica que "as garantias de não repetição e a libertação imediata de todas as pessoas injustamente detidas por motivos políticos constituem uma prioridade urgente e inadiável".

Assinado por 123 ONG, o comunicado reitera que "a grande maioria dos venezuelanos, dentro e fora do país, aposta na estabilização institucional, na amplitude democrática e no restabelecimento da paz", e explica que a sociedade deve contar com espaços "que garantam o pluralismo, a participação democrática e marcos normativos na progressividade dos direitos". "Assumimos uma posição firme face às deficiências substantivas que subsistem no texto aprovado, na medida em que não coloca inequivocamente no centro a plena restituição dos direitos dos cidadãos nem os direitos das vítimas de violações graves à verdade, à justiça e à reparação integral, nem se ajusta plenamente aos padrões internacionais aplicáveis em matéria de justiça transicional", explicam as organizações signatárias. Segundo as ONG, embora a LACD exclua as violações graves dos direitos humanos, os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra, "não estabelece um mecanismo independente, transparente e tecnicamente adequado para determinar quando os fatos se enquadram nessas categorias, deixando essa avaliação a cargo de órgãos cuja independência tem sido amplamente questionada". "Também não incorpora condições substantivas relacionadas com o reconhecimento da responsabilidade ou com a contribuição efetiva para o esclarecimento da verdade, como requisito para ter acesso aos benefícios, o que enfraquece a sua coerência com os padrões internacionais em matéria de justiça transicional, escrevem. Por outro lado, a lei "não aborda de forma estrutural as causas que deram origem às violações, eludindo a necessidade de reformas institucionais orientadas para restabelecer a independência judicial, restaurar plenamente o espaço cívico e democrático e revogar normas que têm sido utilizadas para restringir direitos fundamentais e criminalizar a dissidência", dizem ainda. O comunicado denuncia que, para se beneficiar da amnistia, a lei exige a comparecência perante os tribunais, dos cidadãos perseguidos que estão fora da Venezuela, sem estabelecer garantias claras que assegurem que a mesma possa ser realizada sem risco de detenção ou outras medidas restritivas aquando da entrada no país.