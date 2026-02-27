Paquistão diz que "esgotou a paciência" com Afeganistão e bombardeia Cabul

"A nossa paciência esgotou. Agora é guerra aberta entre nós e vós" , anunciou o ministro paquistanês na rede social X (antigo Twitter).

Poucas horas após o governo do Afeganistão ter anunciado o lançamento de uma ofensiva na fronteira contra o Paquistão, os jornalistas da AFP revelaram que estes rebentamentos ouviram-se por toda a cidade a partir das 01h50 (21h20 no horário de Lisboa).

Após se terem ouvido fortes explosões em Cabul , capital do Afeganistão, o ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Muhammad Asif, declarou uma "guerra aberta" contra governo afegão, liderado pelos talibãs.

As tensões entre os dois países escalaram na noite desta sexta-feira, com vários ataques aéreos em Cabul e noutras duas províncias sob o controlo talibã, Kandahar e Paktia.

"Não há registo de vítimas" nas últimas horas, disse o porta-voz do governo Afeganistão, Zabihullah Mujahid, na rede social X, acrescentando que está a ser reforçada a segurança após confrontos nas fronteiras.

Porém, o ministro da Informação paquistanês, Attaullah Tarar, contrariou o comunicado talibã ao afirmar que 133 militares morreram nos ataques desta sexta-feira, de acordo com o jornal "Aljazeera".

Segundo o mesmo jornal, uma fonte militar afegã alega que 10 soldados paquistaneses foram mortos.

As explosões foram seguidas de rajadas de tiros, como constataram os jornalistas da AFP no centro de Cabul até cerca das 02h30 locais.

O exército afegão tinha atacado esta quinta-feira instalações militares paquistanesas ao longo da fronteira, em resposta a bombardeamentos mortais no passado fim de semana.

