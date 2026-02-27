Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Conflito com talibãs

Paquistão diz que "esgotou a paciência" com Afeganistão e bombardeia Cabul

27 fev, 2026 - 04:06 • Catarina Magalhães

"Agora é guerra aberta entre nós e vós", declarou o ministro da Defesa do Paquistão, momentos depois de se terem ouvido fortes explosões em Cabul, capital do Afeganistão.

A+ / A-

Após se terem ouvido fortes explosões em Cabul, capital do Afeganistão, o ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Muhammad Asif, declarou uma "guerra aberta" contra governo afegão, liderado pelos talibãs.

Poucas horas após o governo do Afeganistão ter anunciado o lançamento de uma ofensiva na fronteira contra o Paquistão, os jornalistas da AFP revelaram que estes rebentamentos ouviram-se por toda a cidade a partir das 01h50 (21h20 no horário de Lisboa).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"A nossa paciência esgotou. Agora é guerra aberta entre nós e vós", anunciou o ministro paquistanês na rede social X (antigo Twitter).

As tensões entre os dois países escalaram na noite desta sexta-feira, com vários ataques aéreos em Cabul e noutras duas províncias sob o controlo talibã, Kandahar e Paktia.

"Não há registo de vítimas" nas últimas horas, disse o porta-voz do governo Afeganistão, Zabihullah Mujahid, na rede social X, acrescentando que está a ser reforçada a segurança após confrontos nas fronteiras.

Porém, o ministro da Informação paquistanês, Attaullah Tarar, contrariou o comunicado talibã ao afirmar que 133 militares morreram nos ataques desta sexta-feira, de acordo com o jornal "Aljazeera".

Segundo o mesmo jornal, uma fonte militar afegã alega que 10 soldados paquistaneses foram mortos.

As explosões foram seguidas de rajadas de tiros, como constataram os jornalistas da AFP no centro de Cabul até cerca das 02h30 locais.

O exército afegão tinha atacado esta quinta-feira instalações militares paquistanesas ao longo da fronteira, em resposta a bombardeamentos mortais no passado fim de semana.

Fortes explosões ouvidas esta quinta-feira em Cabul

Afeganistão

Fortes explosões ouvidas esta quinta-feira em Cabul

Ouviram-se explosões na capital do Afeganistão pou(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 27 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)