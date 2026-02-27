Reino Unido retira pessoal diplomático de Telavive

O Governo britânico determinou a retirada de parte do pessoal diplomático em Telavive, alegando a preocupação de que a situação possa "degradar-se rapidamente" após ameaças de ataques aéreos dos Estados Unidos da América (EUA) no Irão, informou esta sexta-feira a diplomacia de Londres. "Como medida de precaução, transferimos temporariamente parte da nossa equipa e as suas famílias de Telavive para outro local em Israel. A nossa embaixada continua a funcionar normalmente", anunciou em comunicado. Segundo as autoridades britânicas, "a situação pode deteriorar-se rapidamente e apresenta riscos significativos". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os cidadãos do Reino Unido são também desaconselhados a evitar viagens não essenciais a Israel e aos territórios palestinianos, bem como deslocações para "determinadas zonas específicas". Anteriormente, o Governo de Londres já tinha ordenado a retirada de todos os funcionários diplomáticos do Irão devido à "situação de segurança", juntando-se a outros países que tomaram medidas semelhantes.

O anúncio britânico coincide com a chegada à costa israelita do porta-aviões norte-americano "Gerald R. Ford", o maior do mundo, como parte do destacamento militar dos EUA no Médio Oriente para um possível ataque ao Irão. A diplomacia britânica desaconselhou ainda os cidadãos do seu país a viajarem para o Irão em qualquer circunstância. Os EUA, que não têm embaixada em Teerão, autorizaram esta sexta-feira a saída do pessoal não essencial e respetivos familiares norte-americanos da representação diplomática em Israel, devido a "riscos de segurança". Washington reuniu o maior dispositivo militar norte-americano no Médio Oriente desde a invasão do Iraque em 2003. Teerão e Washington mantiveram na quinta-feira, em Genebra, uma terceira ronda de conversações, da qual o Governo iraniano considerou terem resultado "bons avanços". Os Estados Unidos ainda não se pronunciaram sobre as conversações.