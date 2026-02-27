Ouvir
Trump admite avançar com uma "tomada amigável" de Cuba

27 fev, 2026 - 20:42 • Redação, com agências

"Não têm dinheiro, não têm nada neste momento, mas estão a dialogar connosco", disse esta sexta-feira o Presidente dos EUA num contexto de fortes tensões entre Washington e Havana devido ao bloqueio de petróleo à ilha.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que está a considerar uma "tomada de controlo amigável" de Cuba, acrescentando que o secretário de Estado, Marco Rubio, "está a tratar disso".

"O Governo cubano está a dialogar connosco e, como sabem, enfrenta problemas muito graves", contou Trump aos jornais.

Estas declarações acontecem num contexto de fortes tensões entre Washington e Havana devido ao bloqueio de petróleo à ilha, bem como durante o período de crise económica que se vive no país.

"Não têm dinheiro, não têm nada neste momento, mas estão a dialogar connosco e talvez venhamos a assistir a uma tomada de controlo pacífica de Cuba", disse o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA).

Donald Trump acredita que esta ideia de tomada de controlo poderá ser "algo bom" e "muito positivo".

"Temos pessoas a viver aqui que querem regressar a Cuba e estão muito satisfeitas com o que está a acontecer."

As relações entre os dois países têm-se deteriorado nos últimos meses.

"Desde pequeno que ouço falar de Cuba. Todos queriam uma mudança, e posso ver que isso está a acontecer."

Segundo a agência Reuters, o governo cubano afirmou que não está envolvido em quaisquer negociações de "alto nível" com os Estados Unidos.

Porém, não negou categoricamente as notícias de que responsáveis norte-americanos poderão estar em conversações informais com o neto do antigo Presidente cubano Raul Castro, Raul Guillermo Rodriguez Castro.

Na quarta-feira, as forças armadas de Cuba abriram fogo contra uma lancha-rápida norte-americana com 10 pessoas a bordo, oriunda da Flórida, matando quatro pessoas e ferindo outras seis. Segundo o governo cubano, o barco patrulha respondeu a disparos vindos embarcação.

Já o Governo português está a aconselhar os viajantes nacionais a adiar as deslocações "não indispensáveis" a Cuba, desde dia 17 de fevereiro, devido ao contexto de escassez de combustível que atinge o país sul-americano.

Após a queda de Nicolás Maduro, Cuba enfrenta uma grave crise energética desde o fim das entregas de petróleo pela Venezuela, com consequências também a nível do abastecimento de água, gás e acesso a combustível.

As ameaças de Washington de impor tarifas alfandegárias aos países que vendem petróleo à ilha também têm agravado a crise económica e social que os populares vivem desde 1959, data que assinala a entrada de Fidel Castro na política cubana.

