Trump admite avançar com uma "tomada amigável" de Cuba

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que está a considerar uma "tomada de controlo amigável" de Cuba, acrescentando que o secretário de Estado, Marco Rubio, "está a tratar disso". "O Governo cubano está a dialogar connosco e, como sabem, enfrenta problemas muito graves", contou Trump aos jornais. Estas declarações acontecem num contexto de fortes tensões entre Washington e Havana devido ao bloqueio de petróleo à ilha, bem como durante o período de crise económica que se vive no país.

"Não têm dinheiro, não têm nada neste momento, mas estão a dialogar connosco e talvez venhamos a assistir a uma tomada de controlo pacífica de Cuba", disse o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA).

Donald Trump acredita que esta ideia de tomada de controlo poderá ser "algo bom" e "muito positivo". "Temos pessoas a viver aqui que querem regressar a Cuba e estão muito satisfeitas com o que está a acontecer." As relações entre os dois países têm-se deteriorado nos últimos meses. "Desde pequeno que ouço falar de Cuba. Todos queriam uma mudança, e posso ver que isso está a acontecer."

Segundo a agência Reuters, o governo cubano afirmou que não está envolvido em quaisquer negociações de "alto nível" com os Estados Unidos. Porém, não negou categoricamente as notícias de que responsáveis norte-americanos poderão estar em conversações informais com o neto do antigo Presidente cubano Raul Castro, Raul Guillermo Rodriguez Castro.