Trump avisa Irão: "Não estou satisfeito com as negociações"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, não está satisfeito com as negociações com o Irão sobre o programa nuclear de Teerão.

Donald Trump afirmou esta sexta-feira que o Irão deve renunciar ao enriquecimento de urânio.



"Não estou satisfeito com as negociações. Digo não ao enriquecimento", afirmou o líder dos Estados Unidos.

Desapontado com as negociações, Donald Trump advertiu que "às vezes é preciso usar a força".



Irão declaro "patrocinador de detenções ilegais"

Por seu lado, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou esta sexta-feira que designou o Irão como um Estado patrocinador de detenções ilegais.

"O regime iraniano deve parar de tomar reféns e libertar todos os americanos detidos de forma injusta no Irão, passos que poderiam pôr fim a esta designação e às ações associadas," afirmou Rubio, em comunicado.

A medida ocorre num momento de crescente tensão entre os EUA e o Irão, apesar de ambos os países terem realizado conversações na quinta-feira sobre o programa nuclear iraniano.