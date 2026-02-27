Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Trump avisa Irão: "Não estou satisfeito com as negociações"

27 fev, 2026 - 21:45 • Ricardo Vieira, com Reuters

Presidente dos Estados Unidos afirma que o Irão deve renunciar ao enriquecimento de urânio. Desapontado com as negociações, adverte: "às vezes é preciso usar a força".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, não está satisfeito com as negociações com o Irão sobre o programa nuclear de Teerão.

Donald Trump afirmou esta sexta-feira que o Irão deve renunciar ao enriquecimento de urânio.

"Não estou satisfeito com as negociações. Digo não ao enriquecimento", afirmou o líder dos Estados Unidos.

Desapontado com as negociações, Donald Trump advertiu que "às vezes é preciso usar a força".

Irão declaro "patrocinador de detenções ilegais"

Por seu lado, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou esta sexta-feira que designou o Irão como um Estado patrocinador de detenções ilegais.

"O regime iraniano deve parar de tomar reféns e libertar todos os americanos detidos de forma injusta no Irão, passos que poderiam pôr fim a esta designação e às ações associadas," afirmou Rubio, em comunicado.

A medida ocorre num momento de crescente tensão entre os EUA e o Irão, apesar de ambos os países terem realizado conversações na quinta-feira sobre o programa nuclear iraniano.

