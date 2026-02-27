Um morto e 40 feridos em descarrilamento de elétrico em Milão

O descarrilamento de um elétrico em Milão, Itália, provocou esta sexta-feira pelo menos um morto e 40 feridos.

De acordo com fonte dos bombeiros, um dos feridos foi levado para o hospital em estado grave.

O elétrico, um dos modelos mais recentes em circulação em Milão, saiu dos carris na via Vittorio Veneto, uma das principais artérias do centro da cidade.

A composição embateu na montra de uma loja, declarou o porta-voz dos bombeiros, Vittorio Di Giacomo, à agência Reuters.

Várias pessoas ficaram presas no interior do elétrico, adianta o jornal Corriere della Sera.

Os serviços locais de emergência informaram que 13 ambulâncias estão no local.

As equipas da proteção civil montaram uma tenda para prestar assistência aos feridos, segundo uma testemunha citada pela Reuters.

A empresa de transportes de Milão, ATM, afirmou em comunicado estar “profundamente chocada” com o acidente, manifestou a sua solidariedade para com todos os afetados e disse estar a colaborar com as autoridades judiciais para tentar apurar as causas do sucedido.

