Tensão no Médio Oriente

Voos para Teerão a partir de Istambul foram cancelados

27 fev, 2026 - 22:28 • Lusa

Quatro outros voos previstos para sábado, incluindo dois operados pela Turkish Airlines, também foram cancelados num contexto de ameaças de ataques americanos ao Irão.

A companhia aérea turca Turkish Airlines e duas iranianas cancelaram os seus voos na noite desta sexta-feira para Teerão a partir de Istambul, num contexto de ameaças de ataques americanos ao Irão, segundo o site do aeroporto daquela cidade turca.

Quatro outros voos previstos para sábado, incluindo dois operados pela Turkish Airlines, também foram cancelados, mas outros seis mantêm-se.

Um voo da Turkish Airlines com destino a Tabriz, no noroeste do Irão, inicialmente programado para as 01h45 (22h45 GMT) de sábado, também foi cancelado, segundo o quadro de partidas do aeroporto de Istambul.

As autoridades turcas não fizeram qualquer comentário esta sexta-feira sobre a situação no Irão, e não deram indicações específicas aos viajantes turcos que pretendem deslocar-se para o país.

A Turquia partilha uma fronteira de cerca de 550 quilómetros com o Irão e três pontos de passagem terrestre.

