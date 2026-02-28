Ouvir
Médio Oriente

Ataques dos EUA "não são a favor do povo" do Irão

28 fev, 2026 - 13:45 • Alexandre Abrantes Neves , João Malheiro

Amir Hossein teme que - perante a resposta do regime do regime de Teerão - o conflito se alastre a outras zonas do país e do Médio Oriente.

Amir Hossein, um iraniano a viver em Portugal, diz que os ataques deste sábado dos EUA e de Israel contra o Irão acontecem por razões políticas e duvida que haja vontade de "libertar o país".

"Não é uma coisa a favor das pessoas e a favor do povo", refere, à Renascença.

Este iraniano a viver em Portugal refere que o povo do seu país "tem medo de uma guerra grande".

Donald Trump anunciou uma operação militar em grande escala para aniquilar e destruir o regime da República Islâmica, com a colaboração de Israel. Este é um ataque que surge numa altura de negociações entre Teerão e os Estados Unidos para um acordo nuclear e até agora com poucos resultados.

Nos últimos dias, a imprensa internacional levantou a hipótese de o primeiro ataque acontecer pelas mãos de Israel. Ainda esta sexta-feira, Washighton aconselhou os funcionários diplomáticos a abandonarem Israel. Também o Reino Unido fechou a embaixada no Irão.

EUA e Israel atacam Irão. Regime de Teerão responde com mísseis contra bases dos EUA na região
